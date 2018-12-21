وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1260.92دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد قفز بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وبلغ المعدن الأصفر 1266.4 دولار للأوقية، وهو مستوى كانت آخر مرة يسجله فيها في السادس والعشرين من يونيو.

وارتفع الذهب بنحو 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وهبطت المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى1263.7 دولار للأوقية، الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1251.99 دولار للأوقية، لكنه مرتفع اثنين بالمئة هذا الأسبوع في ما سيكون رابع مكسب أسبوعي له.

وانخفضت الفضة بهامش طفيف إلى 14.76 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 795.10 دولار للأوقية، واتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع.