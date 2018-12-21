وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.6 في المئة إلى 1262.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1832 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد إلى 1265.28 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوياته منذ التاسع من يوليو.



وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1267.90 دولار للأوقية.



وامتد القلق بشأن النمو العالمي إلى أسواق الأسهم بعد توقعات المركزي الأميركي بخصوص رفع الفائدة، حيث تزايدت المخاوف من الركود مما أدى إلى إضعاف الشهية للمخاطرة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 14.77 دولار للأوقية، بعدما بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الثاني من نوفمبر عند 14.84 دولار للأوقية.



وصعد البلاتين واحدا في المئة إلى 794 دولارا للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1250.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1283.49 دولار في الجلسة السابقة.