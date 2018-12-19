وأضاف خلال مؤتمر الميزانية المنعقد اليوم، أن الحكومة تراجع دوريا بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها.



وأوضح وزير المالية السعودية، أنه إذا تبين أن أي المبادرات الحكومية قد لا يحقق المستهدف يتم مراجعته.

من جهة أخرى، أضاف الجدعان أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية، لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019.

وكشف الجدعان، أمس الثلاثاء، عن توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لتشكيل لجنة من وزارات "الاقتصاد والتخطيط" و"العمل والشؤون الاجتماعية" و"المالية" للعمل على إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية بشكل كامل بما في ذلك بدل غلاء المعيشة.

وأشار إلى أنه تم رفع الدراسات الأولية للمقام الكريم، متوقعا الانتهاء منها منتصف العام المقبل، على أن يستمر صرف بدل غلاء المعيشة إلى نهاية العام المالي المقبل.