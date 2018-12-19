وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة سبعة سنتات بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 46.31 دولار للبرميل بعد أن هوت 7.3 بالمئة اليوم السابق في جلسة لامست خلالها أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2017.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 0.36 بالمئة أو 20 سنتا إلى 56.46 دولار للبرميل. وانخفض الخام 5.6 بالمئة أمس الثلاثاء عندما سجل أدنى مستوياته في 14 شهرا.

وبرنت منخفض أكثر من 30 بالمئة عن ذروته الحديثة 86.74 دولار للبرميل المسجلة في الثالث من أكتوبر، في حين نزل غرب تكساس الوسيط نحو 40 بالمئة عن أعلى مستوياته في عدة سنوات 76.9 دولار للبرميل المسجل في الرابع من أكتوبر.

وقال مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي في أواندا، ستيفن إينس، إن أسعار غرب تكساس الوسيط متماسكة اليوم مع "بحث المتعاملين عن بعض العزاء في أسواق الأسهم الأميركية في الوقت الذي يبدو فيه أن المعنويات إزاء المخاطرة تستقر".

وتابع: "لكننا بعيدون تماما عن أي تحول صوب المراهنة على صعود الأسعار في معنويات المستثمرين."