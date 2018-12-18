ويختتم المجلس اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يشدد السياسة النقدية للمرة الرابعة في 2018. وستترقب جميع الأنظار الإشارات بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية ونظرة المجلس للاقتصاد.

وحدت الإشارات على تباطؤ النمو العالمي بقيادة أوروبا والصين، والمخاوف بشأن حرب تجارية، والتضخم الأميركي، من التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في عام 2019.

وفي الاسبوع الماضي حظى الدولار بأفضل أداء أسبوعي منذ سبتمبر، حيث بلغ أعلى مستوى في 18 شهرا يوم الجمعة.

وهوى اليورو الأسبوع الماضي بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم والنمو و تبني نغمة حذرة تجاه آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي تعاملات الاثنين، نزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.4 بالمئة إلى 97.065 .

وصعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1358 دولار، بعد أن سجل مستوى متدنيا الأسبوع الماضي عند 1.1266 دولار.

ولم يسجل اليوان الصيني تغيرا يذكر في المعاملات الخارجية عند 6.8971 يوان للدولار، وكان انخفض بشكل كبير في 2018.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل الين، وسجل في أحدث قراءة انخفاضا بلغ 0.6 بالمئة عند 112.94 ين للدولار.