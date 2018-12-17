وتظهر البيانات الصادرة مطلع الأسبوع تراجع الصادرات واحدا بالمئة عنها قبل عام في نوفمبر إلى 119 ألفا و851 سيارة، واستقرارها على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى عند 1.22مليون سيارة.

وزادت إيرادات التصدير 4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 2.8 مليار دولار، ونمت 12 بالمئة في الأحد عشر شهرا إلى 29.7 مليار دولار.