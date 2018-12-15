وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1238.26 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ الرابع من ديسمبر عند 1232.39 دولار. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 0.7 بالمئة.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1241.40 دولار للأوقية.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهرا بعد بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلكين الأميركيين بدا أنه يستجمع قوة دافعة في حين تعافى الانتاج الصناعي في نوفمبر.

وتنتظر الأسواق اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 و19 ديسمبر والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع فيه البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة. لكن التركيز سيكون على التوقعات لمسار الفائدة في 2019.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 1250.55 دولار للأوقية يوم الاثنين، لكنها تخلت عن كل المكاسب مع صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1236.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الاطلاق عند 1269.25 دولار يوم الخميس. وعلى الرغم من هبوطه اليوم فإن المعدن يسجل ثالث أسبوع من المكاسب مع صعوده حوالي 1 بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفضت الفضة 1.2 بالمئة إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 787.70 دولار للاوقية مسجلا سادس انخفاض أسبوعي على التوالي.