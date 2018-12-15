وسجلت أيضا التدفقات الخارجة من صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 8.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

وقال البنك في مذكرة إن أسواق الأسهم في الولايات المتحدة شهدت أسبوعا ساخنا مع تسجيل صناديق الأسهم الأميركية ثاني أكبر أسبوع على الإطلاق من المبيعات وبلغت 27.6 مليار دولار.

ومع تزايد حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سحب المستثمرون منذ بداية العام حتى الآن 9.8 مليار دولار من صناديق الأسهم في المملكة المتحدة وهو رقم أعلى من أي عام سابق.

لكن التدفقات منذ بداية العام إلى صناديق الأسهم اليابانية بلغت 63.57 مليار دولار وإلى أسهم الأسواق الناشئة 50.92 مليار دولار وهو ما ساعد في إبقاء مجمل التدفقات إلى الأسهم إيجابيا للعام 2018 عند 74 مليار دولار.

لكن الحال كان مختلفا لصناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري والمرتفعة العائد منذ بداية العام حتى الآن مع تسجيلها مبيعات بلغت 63 مليار دولار.

وعاد المستثمرون إلى التماس الآمان في السندات الحكومية إذ بلغت التدفقات إلى صناديقها 3.2 مليار دولار على مدار الأسبوع المنقضي بزياة قدرها 20 مليار دولار عن الأسابيع العشرة السابقة و46 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن.