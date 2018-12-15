وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 60.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 1.17 دولار أو 1.90 بالمئة.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع مني برنت بخسارة 2.3 بالمئة تقريبا في حين هبط الخام الأميركي 2.7 بالمئة.

وقال أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون "النفط تعرض لضغوط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين الليلة الماضية وهو ما يثبط الحماس لنمو جيد في الطلب على الخام في 2019 في ضوء وفرة في المعروض حاليا في السوق".

ومع قلقها من وفرة متزايدة في المعروض، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون للنفط، من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من واحد بالمئة من الطلب العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع عجزا في المعروض النفطي بحلول الربع الثاني من العام القادم بشرط أن يلتزم أعضاء أوبك والمنتجون الرئيسيون الآخرون باتفاق الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج.