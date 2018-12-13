كما تتلقى أسعار النفط الخام الدعم من تخفيضات إنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أُعلنت الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة، بعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب على النفط لعام 2019.

وبحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولارا للبرميل، بارتفاع 21 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.25 دولار للبرميل، بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمئة.

وفي مؤشر على رغبة الصين في خفض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، قامت بكين بأول عمليات شراء كبيرة من فول الصويا الأميركي في أكثر من ستة أشهر أمس الأربعاء، مما ساعد المستثمرين على أن يتنفسوا الصعداء ودفع أسواق الأسهم عموما للارتفاع وأسعار النفط للصعود.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر، مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 3 ملايين برميل.

وقالت أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميا، بما يقل 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.53 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي تنتجه المنظمة حاليا.