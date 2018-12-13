وحسب رويترز، ذكر أياتا أن من المتوقع ارتفاع أرباح قطاع الطيران إلى 35.5 مليار دولار في عام 2019، مقارنة مع 32.3 مليار في العام الحالي.



وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد ألكسندر دو غونياك للصحفيين في اليوم الإعلامي السنوي لأياتا في جنيف "يقف قطاع الطيران الآن على أرضية مالية أكثر صلابة من أي وقت مضى".



وقال بريان بيرس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى أياتا، إن الاتحاد لا يتوقع ركودا في الفترة القادمة، لكن هناك بواعث قلق كثيرة في ظل الحماية التجارية والضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن أسوأ نتيجة محتملة من هذا الانفصال من المتوقع أن تُبطئ النمو في الأجل الطويل، لكنها لن توقفه.



أضاف أن هوامش الأرباح ستظل تواجه ضغوطا من الأجور والنفقات غير النفطية، على الرغم من هبوط أسعار الوقود، حيث شهدت شركات الطيران في أرجاء العالم ارتفاعا في النفقات المقومة بالدولار.



ومن المتوقع أن يستقر العائد على رأس المال للمستثمرين عند 8.6 في المئة هذا العام والعام القادم.



وقال دو غونياك، إن الحكومات في حاجة إلى العمل بشكل أفضل ودعم القدرات التنافسية والسياسات المواتية لأنشطة الأعمال.