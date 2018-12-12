وقال محللون إن الأسعار تلقت الدعم أيضا من تعطل صادرات نفط ليبية بعد أن سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد.

وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.86 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 66 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.22 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 57 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة.

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل صعود أسواق الأسهم الآسيوية اليوم.

وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رويترز في مقابلة الثلاثاء، أن المحادثات مع الصين تجري لنزع فتيل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من تعزز ثقة السوق، الثلاثاء، حذر المحللون من تباطؤ اقتصادي.

وقال بنك "باركليز" البريطاني في توقعاته للسلع الأولية لعام 2019 إن "الخطر الرئيس في آفاق الأجل القريب يتعلق بحدوث تدهور أسرع من المتوقع في النشاط الاقتصادي".

وفيما يخص العوامل الأساسية في سوق النفط، تلقت الأسعار الدعم هذا الأسبوع من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين، بمن فيهم روسيا، الأسبوع الماضي بخفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا.