واستقر السعر الفوري للذهب عند 1247.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1250.55 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1254.4 دولار للأوقية.

ونزل الدولار أمام اليورو والين بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية بواقع 155 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعها 200 ألف وظيفة، في حين كانت زيادة الأجور أضعف من المتوقع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، لكن الأنظار تركز على عدد المرات التي سيرفع فيها المركزي الفائدة في 2019.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.56 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 1212 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 790.70 دولار للأوقية، بعدما انخفضت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 12 سبتمبر عند 779 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.