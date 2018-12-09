وأوضح البنك المركزي في بيان أن إداة إعادة الشراء بين البنوك تغطي الأوراق المالية الحكومية التقليدية المقومة بالدينار البحريني.

وتابع أن الخطوة تأتي في "إطار الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي نحو تطوير العمل المصرفي، وفي خطوة تهدف لتعزيز إدارة السيولة بالدينار البحريني لمصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين".

وأضاف: "تسهم هذه الأداة في مساعدة مصارف التجزئة على الاقتراض من السوق المحلية بأسعار فائدة أقل، وذلك بضمان السندات الحكومية كما تمكن البنوك الموفرة للسيولة من استثمار الفوائض المالية بمخاطر أقل".