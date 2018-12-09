وتوقع التقرير أن يزداد حجم الأموال المرسلة إلى البلدان النامية 10.8 في المائة هذه السنة، ليبلغ 528 مليار دولار.



وأوضح البنك الدولي أن هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو متين بنسبة 7.8 في المائة سجل في 2017، بحسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.



وبالإجمال، من المتوقع أن تبلغ التحويلات إلى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة إلى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018، بزيادة 10.3 في المائة.

وتدفقت التحويلات المالية إلى كل المناطق، ولكن خصوصا إلى أوروبا وآسيا الوسطى (20 في المائة)، وكذلك إلى جنوب آسيا (13.5 في المائة)، ثم إفريقيا جنوب الصحراء (9.8 في المائة) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (9.1 في المائة) وأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي (9.3 في المائة) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (6.6 في المائة).

والهند واحدة من أبرز البلدان التي حولت عليها هذه الأموال، مع إجمالي 80 مليار دولار، تلتها الصين (67 مليارا) والمكسيك والفيلبين (34 مليارا لكل منهما) ثم مصر (26 مليارا).

وأضاف البنك الدولي أن ازدياد هذه التحويلات المالية مرتبط مباشرة بمتانة الاقتصاد وفرص العمل في الولايات المتحدة، وبانتعاش في بلدان الخليج.