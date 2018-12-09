ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تبلغ قیمة القرض الأصلي (حوالى 50 ملیون دولار) لتمویل إنشاء أربع محطات تحلیة میاه بمحافظة جنوب سیناء، فیما تبلغ قیمة القرض الإضافي (حوالى 85 ملیون دولار).

ویھدف مشروع إنشاء المحطات الأربع لتحلیة میاه في (بحر البقر) بمحافظة جنوب سیناء إلى تلبیة الطلب المتزاید على میاه الشرب وتقلیص الفاقد في شبكات النقل وحمایة الصحة العامة وتوفیر خدمات أساسیة لتحسین مستوى المعیشة للسكان.

ویھدف مشروع إنشاء منظومة میاه مصرف (بحر البقر) إلى تلبیة الطلب على المیاه الصالحة للاستخدامات المختلفة لاسیما لأغراض التوسع في الانتاجالزراعي والتصنیع الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المائیة المتاحة والمساھمة في حمایة (بحیرة المنزلة) بیئیا وخلق حوالى 100 ألف فرصة عمل.

وتبلغ مدة القرض المذكور 25 سنة، بما في ذلك فترة إمھال قدرھا 6 سنوات، وسیتم سداد القرض على 38 قسطا نصف سنوي یستحق أولھا في أول تاریخیستحق فيه دفع فوائد أو تكالیف أخرى، وذلك بعد انقضاء فترة الإمھال المذكورة.