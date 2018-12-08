وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس، مع اضطراب بورصة وول ستريت بفعل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومسار أسعار الفائدة.



وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 558.72 نقطة، أو 2.24 بالمئة، إلى 24388.95 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 62.87 نقطة، أو 2.33 بالمئة، لينهي الجلسة عند 2633.08 نقطة.



وهوى المؤشر ناسداك المجمع 219.01 نقطة، أو 3.05 بالمئة، ليغلق عند 6969.25 نقطة.



وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 4.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 4.6 بالمئة وداو جونز 4.5 بالمئة.