واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان وقازاخستان.

وتوصلت أوبك إلى اتفاق أولي على خفض إنتاج النفط، لكنها تنتظر التزاما من روسيا، أحد أكبر المنتجين خارج المنظمة، قبل تحديد حجم التخفيضات.

وغادر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فيينا في وقت سابق عائدا إلى بلاده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج. ويعود نوفاك إلى العاصمة النمساوية اليوم الجمعة للمشاركة في المحادثات بين أوبك، بقيادة السعودية، وحلفائها.

وذكر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن أوبك تحتاج لتعاون روسيا، مضيفا أن من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بحلول مساء الجمعة.

وتوقع مراقبو السوق خفضا مشتركا بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن يبدأ اجتماع أوبك والمنتجين المستقلين الجمعة في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

وقال أبهيشك كومار كبير محللي الطاقة لدى إنترفاكس إنرجي في لندن "كل الأنظار الآن تركز على الإعلان المشترك لأوبك وحلفائها غدا (الجمعة)، وسيستلزم الأمر خفضا مشتركا في الإنتاج لا يقل عن مليون برميل يوميا لتحقيق تعاف كبير في أسعار النفط".

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.50 دولار أو2.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 60.06 دولار للبرميل، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في الجلسة عند 58.36 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأميركي الآجلة 1.40 دولار أو 2.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 51.49 دولار للبرميل، بعدما سجلت 50.08 دولار للبرميل.

وخسر خام برنت والخام الأميركي أكثر من 25 بالمئة منذ بداية الربع الحالي.

وتلقت الأسعار بعض الدعم عقب صدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في أول هبوط لها منذ سبتمبر.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي 4.1 بالمئة منذ منتصف 2018 إلى 33.31 مليون برميل يوميا.