وفي الساعة 1848 بتوقيت غرينتش، زاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1239.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 17 يوليو عند 1244.32 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة دولارا أو 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1243.60 دولار للأوقية، وتراجع الدولار نحو 0.4 بالمئة مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وهبطت أسواق الأسهم العالمية للجلسة الثالثة على التوالي الخميس مع اعتقال مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا في كندا لترحيلها إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من اشتعال التوترات التجارية.

ويجتمع صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي 18 و19 ديسمبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفعوا أسعار الفائدة، لكن تركيز السوق ينصب على عدد مرات الزيادة في 2019.

وتتحول أنظار المتعاملين الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية الذي يصدر الجمعة.

في الوقت نفسه، نزل البلاديوم بعدما تجاوز المعدن الأصفر للمرة الأولى منذ عام 2002 الأربعاء.

وهبط البلاديوم في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 1202.05دولار للأوقية، بعد صعوده إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1263.56دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 14.42 دولار للأوقية في حين واصل البلاتين خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط 1.5 بالمئة إلى788.30 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق، نزل البلاتين إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر عند 779.50 دولار للأوقية.