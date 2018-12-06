وتفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية أن العجز في قطاعي البضائع والخدمات بلغ 55.5 مليار دولار، مع تراجع الصادرات بنسبة 0.1 بالمئة إلى 211 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة إلى 266.5 مليارا.

وهذا العجز أعلى من تقديرات المحللين، الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ 54.7 مليار دولار.

والعجز في قطاع البضائع وحده ارتفع بنسبة 9.8 بالمئة عما كان في سبتمبر.

وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الصين التي تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري معها، بعد إعلان الهدنة بينهما الأسبوع الماضي، ارتفاعا جديدا في أكتوبر ليبلغ 38.18 مليار دولار (+2 بالمئة).

وقالت وزارة التجارة ان العجز مع بكين، غير المصحح وفق التبدلات الفصلية، يعد رقما قياسيا مطلقا.

واشترى الأميركيون في أكتوبر كميات أكبر من المواد الاستهلاكية والصيدلانية والسيارات وقطع غيار السيارات، في المقابل انخفضت صادرات القطاع الغذائي والمشروبات وكذلك قطاع الطيران المدني الأساسي، الذي يرفع تقليديا حجم الصادرات الأميركية.

وبالتراكم على مدى 10 أشهر، ارتفع العجز لتجاري مع بقية العالم بنسبة 11.4 بالمئة.