وفي الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1235.57 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1240.8 دولار للأوقية.

وقال مدير أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية في كوتشي بالهند، هاريش ف. : "الذهب اقترب من مستويات مهمة عند 1240 دولارا، لذا قد يحدث بعض جني الأرباح على المستوى الفني."

وأضاف: أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية المتوقعة يوم الجمعة يبقيان مستثمري الذهب حذرين.

ويجتمع صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي الأميركي) يومي 18 و19 ديسمبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتقرر رفع أسعار الفائدة.

ونزل البلاديوم 2.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1215.43 دولار للأوقية ،ليظل يحوم قرب مستواه القياسي المرتفع الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 14.37 دولار للأوقية، في حين واصل البلاتين خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط 1.4 بالمئة إلى 789.24 دولار للأوقية.