وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش بانخفاض 50 سنتا، أو 0.8 بالمئة عن أحدث تسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 52.29 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن أسعار النفط انخفضت بفعل ضعف أسواق المال العالمية، التي شهدت تهاوي أسواق الأسهم اليوم.

ومنذ مطلع أكتوبر، فقد النفط الخام نحو 30 بالمئة من قيمته في ظل ارتفاع الإمدادات، ومخاوف من أن يؤدي أي تباطؤ اقتصادي إلى تراجع الطلب على الوقود.

وتجتمع أوبك في مقرها في فيينا اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام 4.1 بالمئة منذ منتصف 2018 إلى 33.31 مليون برميل يوميا.