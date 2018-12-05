وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.14 دولار للبرميل منخفضة 94 سنتا، أو ما يعادل 1.5 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.44 دولار للبرميل متراجعة 81 سنتا أو 1.5 بالمئة.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء تقرير أسبوعي من معهد البترول الأميركي قال إن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر إلى 448 مليون برميل في مؤشر على تنامي التخمة في أسواق النفط الأميركية.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية البيانات الرسمية للإنتاج النفطي والمخزونات في وقت لاحق.

وبشكل أوسع نطاقا، جاء انخفاض النفط الأميركي بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، مع قلق المستثمرين بشأن خطر تباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق.

وقال "بنك أوف أميركا": إنه يتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولارا و59 دولارا على الترتيب في 2019.

وبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 72.80 دولار و66.10 دولار منذ بداية العام الجاري.