وكتب ترامب في تغريدة، الثلاثاء، قائلا إن "المفاوضات مع الصين بدأت. وفي حال لم تمدد، ستتوقف بعد 90 يوما من موعد العشاء الرائع والحار جدا مع الرئيس شي في الأرجنتين"، السبت.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات.

وأضاف الرئيس أن المفاوضين الأميركيين "يجب أن يتأكدوا أن اتفاقا حقيقيا ممكنا مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه".

وأكد ترامب أنه "رجل الرسوم الجمركية" من أجل إجبار هؤلاء الذين "ينهبون الثروات الكبرى لأمتنا" على "دفع الثمن".

وكان الرئيسان الأميركي والصيني توصلا السبت إلى هدنة، في حرب تجارية بينهما هددت الاقتصاد العالمي، في ختام قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

ووافق ترامب على تأخير فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، سبق أن خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، لمدة 90 يوما.

في المقابل وافق الرئيس الصيني خصوصا على شراء المزيد من المنتجات الأميركية، وبالتالي خفض العجز التجاري الذي يثير غضب ترامب بشكل خاص.

وتصب الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين في صالح الطرفين، مع نجاح ترامب في تجنيب الصادرات الزراعية الأميركية مزيدا من الأضرار، وتمكن شي من تفادي تصعيد للضغوط عبر زيادة رسوم من شأنها أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني.