وفي الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.20 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو 4 بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وقالتا إنهما ستتفاوضان لمدة 90 يوما قبل أخذ أي إجراء جديد.



وقال بنجامين لو من شركة فيليب فيوتشرز في سنغافورة: "من المرجح على ما يبدو أن ترتفع أسعار النفط تدريجيا... هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين أن تخفض أوبك المعروض" مشيرا إلى منظمة أوبك وحليفتها روسيا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في السادس من ديسمبر بمقر أمانتها العامة في العاصمة النمساوية فيينا للبت في سياسة الإنتاج المشتركة. وستناقش أوبك السياسة أيضا مع المنتج العملاق غير العضو في المنظمة روسيا.



وقال بنك غولدمان ساكس الأميركي في مذكرة للعملاء "نتوقع على أثر ذلك أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج في فيينا يوم الخميس المقبل".



وقال البنك "خفض إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا سيكون ضروريا لعكس الزيادة الضخمة غير الموسمية الحاصلة حاليا في المخزونات".

وأضاف أنه يتوقع أن تدفع جهود تقليص المعروض المشتركة بين أوبك وروسيا أسعار خام برنت "لتتجاوز منتصف نطاق الستين دولارا للبرميل".