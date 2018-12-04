وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.23 دولار لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 3.75 بالمئة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.02 دولار لتبلغ عند التسوية 52.95 دولار للبرميل، بزيادة 3.97 بالمئة.

وصعد الخامان أكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات لحل النزاعات القائمة.

وضغطت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بشدة على التجارة العالمية، وهو ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

والنفط الخام ليس مدرجا في قائمة المنتجات التي تواجه رسوما على الواردات، لكن تجارا قالوا إن المعنويات الإيجابية تدعم أسواق الخام.

وتلقى النفط دعما أيضا من إعلان إقليم ألبرتا بكندا أنه سيرغم المنتجين على خفض إنتاج الخام بنسبة 8.7 بالمئة أو 325 ألف برميل يوميا، لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي لزيادة في المخزونات.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة أوبك في السادس من ديسمبر كانون الأول لتحديد سياسة الإنتاج، حيث من المتوقع أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر.