وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 53.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش بزيادة 2.48 دولار للبرميل، أو 4.9 في المئة عن آخر سعر إغلاق.

وتعزز الخام الأميركي أيضا بإعلان كندا أن إقليم ألبرتا سيرغم المنتحين علي خفض إنتاج بنسبة 8.7 في المئة أو 325 ألف برميل يوميا، لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي لزيادة في المخزونات. ويصدر معظم نفط ألبرتا إلى الولايات المتحدة.

وزاد خام برنت 2.89 دولار بما يوازي 4.9 بالمئة إلى 62.35 دولار للبرميل.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة أوبك في السادس من ديسمبر، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر.

ويتوقع المحللون خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر، وهو الأعلى لأوبك كمنظمة منذ ديسمبر 2016.