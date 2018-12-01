وذكر المسؤولون أن مسودة البيان تتطرق إلى قضية الهجرة واللاجئين بحد أدنى، وأن الحديث عن تغير المناخ لا يشير إلى أي راجع.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي تأكيده على "أن النظام التجاري متعدد الأطراف هو الإطار الذي عليه جمعيا ونلتزم به".

وتجادل الدبلوماسيون من دول مجموعة العشرين كثيرا بشأن البيان المشترك النهائي، حيث اختلفوا حول الصياغة المستخدمة بشأن اتفاق باريس للمناخ وما يخص منظمة التجارة العالمية.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أوروبيين شاركا في المناقشات أن الولايات المتحدة تعرقل التقدم في كليهما.