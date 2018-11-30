وقال الرئيس الأميركي: "هذا نموذج اتفاق للتبادل الحر سيغير الخريطة التجارية بالنسبة للجميع"، في إشارة إلى الاتفاقية التي كانت موضع مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث، بضغط من دونالد ترامب.

والاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي أبرمت في 30 سبتمبر تحل محل اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية السارية "النافتا" منذ 1994 التي قرر الرئيس الأميركي الانسحاب منها.

وكان المفاوضون من الدول الثلاث توصلوا إلى اتفاق، بعد ماراثون من المحادثات بدأ في مطلع سبتمبر.

وتوصل الأطراف الثلاثة أخيرا إلى تسوية بشأن عدد من المسائل الحساسة، وخصوصا فيما يتعلق بالسيارات والزراعة.