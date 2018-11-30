ومن المتوقع أن يناقش ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ التجارة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، في الأرجنتين، السبت، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على الأجندة.

بيد أن ترامب أرسل إشارات متباينة بشأن الاتفاق التجاري لدى توجهه إلى الأرجنتين، الخميس، حيث قائل إن اتفاقا قد بات وشيكا، لكنه غير متأكد إن كان يريد مثل هذا الاتفاق.

وارتفع الذهب 0.1 في المئة في التعاملات الفورية إلى 1224.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة إلى 1229.7 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار تغيرا طفيفا اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة في التعاملات الفورية إلى 14.32 دولار للأوقية. وزادت الأسعار بنحو0.7 في المئة منذ بداية الشهر إلى الآن.

وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 813.40 دولار للأوقية، وهو على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي بعدما هبط بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1187.65 دولار للأوقية، وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا، خلال الجلسة، عند 1190 دولارا للأوقية.