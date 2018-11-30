وفي الساعة 2012 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1223.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1228.96 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة لتبلغ عند التسوية 1224.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1178 دولارا للأوقية، مبتعدا عن الذروة البالغة 1186.50 دولار التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت الفضة عند 14.31 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 819 دولارا للأوقية، بعدما هبط إلى أدنى مستوى له أثناء التعاملات في سبعة أسابيع عند 809.50 دولار الأربعاء.