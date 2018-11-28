وكانت شركة جنرال موتورز قد أعلنت أنها بصدد إغلاق 5 مصانع وتخفيض 14 ألف وظيفة في أميركا الشمالية.

وسيؤثر خفض الوظائف بدرجة رئيسية على منطقة الغرب الأوسط، وهي المنطقة ذات الأهمية السياسية ،حيث وعد الرئيس ترامب بإعادة أحياء التصنيع فيها.

وغرد ترامب الثلاثاء: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من جنرال موتورز ومديرتها التنفيذية ماري بارا، لإغلاقها المصانع في أوهايو وميشيغان وميريلاند. ولم يغلق أي شيء في المكسيك والصين".

وقال إن إدارته: "تبحث في خفض جميع أشكال الدعم لجنرال موتورز، ومن بين ذلك دعم السيارات الكهربائية".