وفي الساعة 1854 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.6 بالمئة إلى 1214.64 دولار للأوقية (الأونصة). وخلال الجلسة، لامس المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ 15 نوفمبر عند 1211.36 دولار للأوقية. حسب رويترز.



وهبطت الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسعة دولارات، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 1213.40 دولار للأوقية.



وصعد الدولار بعدما قال كلاريدا، إن على البنك المركزي أن يستمر في رفع أسعار الفائدة تدريجيا، لكن "من المهم على وجه الخصوص" مراقبة البيانات الاقتصادية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.13 دولار للأوقية، بعدما كانت لامست أدنى مستوى منذ 15 نوفمبر عند 14.05 دولار للأوقية.



وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 833.20 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 825.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1155.99 دولار للأوقية.



