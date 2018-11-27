وتراجع الجنيه الإسترليني بعد أن قال ترامب، الاثنين، إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يزيد من صعوبة التجارة بين واشنطن ولندن.

وأبلغ ترامب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة حاليا.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 97.28 وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، وفق ما نقلت رويترز.

وصعد الدولار على مدى الجلستين السابقتين مع إقبال المستثمرين على العملة الأكثر سيولة في العالم، باعتبارها ملاذا آمنا وسط مخاوف من فقدان زخم التعافي الاقتصادي العالمي.

ومع تسلط الأضواء على التوترات التجارية من جديد، تخلى الدولار الأسترالي عن معظم مكاسبه المبكرة، ليسجل ارتفاعا نسبته 0.1 بالمئة إلى 0.7230 دولار أميركي. وسجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعا طفيفا أيضا.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار الأميركي إلى 1.1313 دولار، بينما استقر الين أمام العملة الأميركية عند 113.56 ين للدولار.