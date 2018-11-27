وفي الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1220.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1220.2 دولار للأوقية.

وقال المحلل في "إيه.إن.زد"، دانييل هاين، إن المستثمرين لن يحركوا ساكنا لحين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، واتضاح الرؤية أكثر بشأن النزاع التجاري العالمي قبيل قمة العشرين.

وحافظ مؤشر الدولار على مكاسبه اليوم، وحام قرب أعلى مستوياته منذ 15 نوفمبر.

وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.217 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 842.2 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1143.77 دولار للأوقية.