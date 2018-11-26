وأعلنت الشركة، الاثنين، عن تعيين الرئيس التنفيذي، أوسامو ماسوكو، رئيسا مؤقتا لمجلس الإدارة بدلا من غصن. والخميس الماضي، عزلت شركة نيسان غصن.

وذكرت تقارير أن إدارة شركات التحالف الثلاث "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" أن تجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن بحث تداعيات الأزمة.

وينفي غصن أي إخفاء لعائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها.

وكان غصن قد اعتقل، الاثنين الماضي، بعد أن كشف تحقيق داخلي أجري بناء على بلاغ من مرشد عن أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية، ولد في التاسع من مارس 1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية.

ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز.