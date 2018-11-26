وكان الذهب مرتفعا بحلول الساعة 08:34 بتوقيت غرينتش 0.3 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة نحو 0.4 بالمئة إلى 1227.5 دولار للأوقية.

ونقلت "رويترز" عن بريان لان العضو المنتدب لدى غولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "الناس ينقلون بعض السيولة إلى الذهب، نظرا لعدم التيقن فيما يتعلق بوتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية، وحرب التجارة الأميركية الصينية".

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين مطلع الأسبوع المقبل.

وصعدت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.41 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 842.65 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1133.99 دولار للأوقية. كانت الأسعار انخفضت نحو 3 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ 15 أغسطس.