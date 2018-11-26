وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 بالمئة، بما يوازي 2.2 بالمئة إلى 60.11 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا، أو 1.3 بالمئة إلى 51.08 دولار للبرميل.

وعوضت المكاسب جزءا من خسائر الجمعة، التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم "الجمعة السوداء".

يأتي الاتجاه النزولي مع زيادة الإمدادات، وتباطؤ نمو الطلب، الذي من المتوقع أن يقود إلى فائض معروض في العام المقبل.

وتأثرت أسواق النفط أيضا بالتراجع في أسواق المال عموما.

وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأميركي الذي صعد أمام معظم العملات الأخرى، بفضل أسعار الفائدة التي أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى، ومن أصول عالية المخاطر مثل النفط.