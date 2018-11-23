وحسب رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1226.70 دولارللأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول. وفي جلسة الأربعاء سجلت أسعار المعدن النفيس أعلى مستوى لها منذ السابع من نوفمبر عند 1230.07 دولار. واستقرت العقود الأميركية للذهب عند 1228 دولارا للأوقية.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في ديسمبر، لكن المستثمرين لديهم مخاوف بشأن عدد زيادات الفائدة التي يمكن للبنك المركزي الأميركي أن يفرضها العام القادم بدون المخاطرة بتباطؤ في الاقتصاد المحلي.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة.



وتترقب الأسواق اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بيغ أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع القادم.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.46 دولار للأوقية لتحوم حول أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة.



وارتفع البلاتين والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 843.70 دولار و1153دولارا للأوقية على الترتيب.