ووضع الملك سلمان حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة الواقعة في محافظة طريف، حسب ما أضافت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المتوقع أن تعزز مدينة وعد الشمال الصناعية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، بمقدار 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنويا، أو ما يعادل نحو 3 بالمئة.

ويهدف مشروع مدينة الصناعات التعدينية البالغة تكلفته 85 مليار ريال، إلى دعم المملكة لتصبح أحد أكبر منتجي الفوسفات في العالم بحلول 2024.

وألقى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، كلمة خلال حفل تدشين المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الواقعة في المنطقة الشمالية بالمملكة وتمتد على مساحة 440 كيلومترا مربعا.

وقال الفالح إن إجمالي استثمارات المملكة في المرحلة الأولى من مشروع وعد الشمال يبلغ 55 مليار ريال، على أن تستثمر 31 مليار ريال في المرحلة الثانية.