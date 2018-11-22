وصعد مؤشر بورصة السعودية 0.6 بالمئة بعد ساعة من بدء التداول. وصعد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.3 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة 4.6 بالمئة في تداول كثيف بعدما وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء أصول عقارية وتجارية تملكها شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار.

وستحصل الشركتان على أسهم جديدة تصدرها أنعام في إطار الصفقة.

في غضون ذلك، أعلنت بورصة قطر عن وجود عطل فني ثم قالت إنها أصلحته في وقت لاحق، وأعلنت السوق بعد ذلك إلغاء جميع المعاملات، التي تمت في الصباح قبل حدوث العطل، الذي لم تفصح عن تفاصيله.

وفي الإمارات، قفز مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة بعدما تراجع في الجلستين السابقتين. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4 بالمئة، في حين تراجع سهم دانة غاز واحدا بالمئة.