وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 95 سنتا، لتبلغ في التسوية 63.48 دولار للبرميل، بارتفاع 1.52 بالمئة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20 دولار، لتبلغ في التسوية 54.63 دولار للبرميل بارتفاع 2.25 بالمئة.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وهي زيادة أكبر من المتوقعة. ونمت مخزونات الخام لتسعة أسابيع متتالية في أطول موجة من نوعها منذ مارس 2017.

وقالت الإدارة، إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينغ في ولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 116 ألف برميل، في أول انخفاض من نوعه في تسعة أسابيع.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 225.3 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 77 ألف برميل، وفقا للبيانات.

وهبط برنت بأكثر من 25 بالمئة منذ أن بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات عند 86.74 دولار للبرميل في الثالث من أكتوبر، بما يعكس توقعات تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات من السعودية وروسيا والولايات المتحدة.

وتتحدث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تقليص الإمدادات بعد أشهر فقط من زيادتها، خشية احتمالات حدوث تخمة جديدة في المعروض.

وقالت مصادر مطلعة، إن أوبك وروسيا ومنتجون آخرون يدرسون خفض الإمدادات بما بتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا خلال اجتماع السادس من ديسمبر.

وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية هذا الأسبوع للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا انخفض بمقدار ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في21 نوفمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 885 حفارا.