وبحلول الساعة 10:56 زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1222.65 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن تحرك في نطاق ضيق لا يتجاوز 6 دولارات قبيل عطلة عيد الشكر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1223.3 دولار للأوقية.

وكان الذهب، الذي يستفيد أحيانا من التقلبات في الأسواق الأوسع نطاقا، أغلق على انخفاض الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذا آمنا من خسائر الأسهم العالمية والنفط الخام، لكن محللين قالوا إن أداء الذهب أفضل بكثير من بقية السلع الأولية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 14.38 دولار للأوقية. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها منذ الثامن من نوفمبر عند 14.49 دولار للأوقية في جلسة الثلاثاء.

وصعد البلاديوم 1.02 بالمئة إلى 1152 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 845.40 دولار للأوقية.