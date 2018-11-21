ووقع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمان، كل من رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس،و فواز حاتم الزعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد في الأردن.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاتفاقية تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية للمساهمة في تعزيز الجهود الحكومية الأردنية الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتستهدف الاتفاقية تمويل نحو 22 ألف مشروع على مدى خمس سنوات ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بتوفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الأردنيين وتم تخصيص نحو 47 في المئة من إجمالي المشاريع الممولة للمرأة وتستحوذ المناطق الريفية على نحو 40% من إجمالي نسبة التمويل.

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 11 عاما في أبو ظبي أصبح أحد أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال،ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث مول أكثر من 1400 مشروع داخل الدول، فيما نقل تجربته الناجحة إلى كل من مصر والشيشان عبر برامج تمويلية رائدة.

أما " مؤسسة ولي العهد " فقد أنشئت خلال عام 2015 بهدف تمكين الشباب الأردني من تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتسعى إلى دعم الانخراط النشط للشباب، من خلال المشاركة والقيادة والقدرة التنافسية وتركز المؤسسة على توفير المنصات للشباب وتمكنهم من إحداث فرق.

وتستهدف مبادراتها آلاف الشباب كل عام من جميع المحافظات الأردنية، كما تسعى إلى إنشاء كادر من الشباب ذوي العقلية الخدمية الذين سيلهمون الشباب الآخرين لخدمة مجتمعاتهم.