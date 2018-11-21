وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في تسوية العقود الآجلة 3.77 دولار، أو ما يعادل 6.6 بالمئة، إلى 53.43 دولار للبرميل. وكان العقد هبط بما يصل إلى 7.7 بالمئة خلال الجلسة ليلامس 52.77 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017.

وجرى التعامل على أكثر من 946 ألف عقد أقرب استحقاق.

وهوت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4.26 دولار، أو ما يعادل 6.4 بالمئة، ليبلغ الخام في التسوية 62.53 دولار للبرميل. وهبط الخام بنحو 7.6 بالمئة خلال الجلسة إلى 61.71 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017.