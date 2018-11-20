وفي ظل مخاوف من أن يتسبب فائض الإنتاج، الذي بدأ يظهر بانهيار الأسعار كما حدث في عام 2014، تضغط أوبك من أجل خفض الإمدادات بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني، في أوائل نوفمبر، وهو ما دفع صادرات إيران من الخام إلى التراجع بما يقرب من مليون برميل يوميا من ذروتها في فصل الصيف.

وعلى الرغم من تعهد واشنطن بوقف جميع مبيعات إيران الدولية من النفط في نهاية المطاف، إلا أنها أعفت 8 مشترين وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا، فيما قالت الولايات المتحدة إن بوسع هذه الدول أن تواصل الاستيراد دون التعرض لعقوبات.

وقال بيرول، على هامش مؤتمر تنظمه إكينور النرويجية للطاقة: "قرار الولايات المتحدة بشأن الإعفاءات من العقوبات الإيرانية فاجأ بعض اللاعبين في السوق، وكنتيجة، نرى اليوم أن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة وأن السعر انخفض بواقع 20 دولارا".

وأضاف: "لكن الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية، وبسبب زيادة الإنتاج، لم يتبق سوى فائض عالمي محدود للغاية من الطاقة الإنتاجية، في عالم يزداد خطورة".

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت متجاوزا 86 دولارا للبرميل في أكتوبر، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى القلق من شح الإمدادات بسبب العقوبات على إيران، لكن منذ الإعلان عن إعفاءات، هبطت الأسعار بفعل مخاوف من فائض في المعروض، إضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية.

وتابع: "رغم حالة الضعف للاقتصاد العالمي، لا يزال الطلب على النفط قويا، طاقة الإنتاج الزائدة هزيلة للغاية، ولا نعرف شيئا عن القرار الذي سيتخذه منتجون رئيسيون في أوبك في ديسمبر".