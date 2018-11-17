ووجه بنس، في كلمة اتسمت بالصراحة أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في بابوا غينيا الجديدة، (وجه) تحذيرا للصين بشأن التجارة والأمن في المنطقة.

ومن المرتقب ألا يلاقي هذا التحذير الصارم ترحيبا في الأسواق المالية التي كانت تأمل بحدوث تحسن في النزاع الصيني الأميركي، وربما حتى التوصل لاتفاق من نوع ما خلال اجتماع تعقده مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب الذي لا يشارك في اجتماع "أبك" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين.

وتناقض تحذير بنس مع تصريحات أدلى بها ترامب، يوم الجمعة، عندما قال إنه قد لا يفرض تعريفات أخرى بعد أن أرسلت الصين إلى الولايات المتحدة قائمة بالإجراءات التي تبدي استعدادا لاتخاذها لحل التوترات التجارية.

وهاجم بنس أيضا ما وصفها بـ"الأطماع" الإقليمية للصين في المحيط الهادي؛ لاسيما مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الصلات البرية والبحرية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في البنية الأساسية.