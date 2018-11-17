وأفاد ترامب الصحفيين في البيت الأبيض بأن "الصين تريد إبرام اتفاق. هم أرسلوا قائمة بأشياء على استعداد للقيام بها.. وهي قائمة كبيرة، لكنها حتى الآن غير مقبولة بالنسبة لي".

وأضاف الرئيس الأميركي أن القائمة التي تضم 142 بندا "مكتملة إلى حد كبير"، لكن"توجد أربعة أو خمسة أشياء كبيرة باقية".

ونقلت رويترز عن ترامب قوله "أعتقد أننا على الأرجح سنحصل عليها".

يشار إلى أن ترامب قد فرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار، لإرغام بكين على تقديم تنازلات بشأن قائمة مطالب ستغير شروط التجارة بين البلدين. وردت الصين بفرض رسوم استيراد على بضائع أميركية.

وهدد الرئيس الأميركي أيضا بفرض رسوم جمركية على كل الواردات الصينية المتبقية، وقيمتها حوالي 267 مليار دولار، إذا فشلت بكين في الاستجابة للمطالب الأميركية. لكنه قال في حديث الجمعة "قد لا نضطر لعمل ذلك".