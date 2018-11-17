وأوضح المجلس الوزاري في بيان، أن "عملية الحفر التي أجريت (بواسطة سوناطراك) بين ديسمبر 2017 وفبراير 2018 أتاحت تأكيد وجود حوض نفطي جديد على الحدود بين النيجر والجزائر".

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء "وافق" على تعديل اتفاقية تقاسم الإنتاج الموقعة في أغسطس 2015، والتي ستتيح "تقديرا للاحتياطات" و"تحديد الكميات الإضافية التي يتعين اكتشافها" من أجل "وضع آبار هذه المنطقة الجديدة قيد الإنتاج".

وكانت سوناطراك قد حصلت في 2005 على ترخيص بالتنقيب في منطقة كفرا، وأصبح عقدا لتقاسم الإنتاج في 2015.

وفي أبريل، أكدت المجموعة النفطية الجزائرية العامة أنها حققت "اكتشافا مشجعا" للنفط في منطقة كفرا التي تبلغ مساحتها 23،737 كلم مربعا والمحاذية لتفاسست، وهي كتلة إلى الجانب الجزائري تستثمرها سوناطراك أيضا.

وأصبح النيجر، البلد الفقير، منتجا متواضعا للنفط في 2011. ولزيادة إنتاجه من الذهب الأسود الذي لا يبلغ في الوقت الراهن إلا 20 ألف برميل يوميا، وقعت نيامي في الفترة الأخيرة اتفاق استثمار بئر نفطية ثانية مع "تشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن) في أغادم (جنوب شرق النيجر) حيث تستخرج هذه الشركة النفط منذ 2011.

وسيبدأ استثمار البئر الجديدة في موعد أقصاه أواخر 2018، وسيتيح للنيجر إنتاج 90 ألف برميل إضافي يوميا، وبالتالي بلوغ إنتاج "شامل بمعدل 110 آلاف برميل يوميا"، كما قال فوماكويي غادو وزير النفط في وقت سابق.



