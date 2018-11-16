وأوضح فرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية المسؤول عن شؤون الطاقة، أن واشنطن ترى الرواسب المحتملة للغاز في شرق المتوسط عاملا محفزا للتعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

وأضاف، أن الولايات المتحدة ستستمر في دفع تنمية الطاقة في المنطقة كأولوية، مكررا الدعم لتنقيب قبرص الخاص عن الهيدروكربونات.

وتعارض تركيا بقوة التنقيب الاستكشافي قبالة قبرص، لأنها تزعم أنه يجور على حقوقها الخاصة وحقوق القبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية للجزيرة المنقسمة عرقيا.

وكان المسؤول الأميركي في قبرص الجمعة ضمن زيارة شملت 3 دول، من بينها مصر وإسرائيل.